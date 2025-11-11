Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки ГРУ, который готовил подрыв магистрального газопровода на Востоке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ задержала агента ГРУ

Россияне планировали “отрезать” от теплоснабжения часть домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.

Расследование установило, что агент должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение обоих регионов.

Исполнителем преступления оказался безработный харьковчанин, который попал в поле зрения оккупантов, когда писал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

С ним установил контакт боевик так называемого спецназа “ДНР”, который воюет на Восточном фронте и сотрудничает с российским ГРУ. По его указаниям агент приобрел компоненты для взрывчатки и собственноручно изготовил СВУ.

Для маскировки деятельности он обустроил подпольный «цех» в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковской области.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агента и задержала его на финальном этапе сборки бомбы. Во время обысков у задержанного изъяли готовое СВУ, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

На данный момент решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

