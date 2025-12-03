Взрыв в Кривом Роге: враг атаковал город Искандером
- Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог - есть попадание в административное здание.
- В результате взрыва в Кривом Роге ранения получила женщина.
- На месте удара работают спасатели и экстренные службы.
Сегодня, 3 декабря, прогремел взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.
Взрыв в Кривом Роге сегодня, 3 декабря: что известно
Воздушные силы в 17:44 сообщили об угрозе баллистики с юга и зафиксировали скоростную цель на Кривой Рог.
– Кривой Рог. Взрыв. Возможны повторные вылеты, – написал Александр Вилкул в Telegram.
Впоследствии Вилкул сообщил, что россияне нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой Искандер-М. Зафиксировано попадание в административное здание.
Взрывами повреждены многоэтажки. Предварительно одна женщина получила ранения, ее состояние не тяжелое. Пожар на месте взрыва ликвидирован.
В школе напротив здания попадания развернули оперативный штаб.
26 октября прогремели взрывы в Кривом Роге. Город атаковал КАБ, который наши силы ПВО уничтожили.
Ночью 17 октября прогремели взрывы в Кривом Роге — город подвергся атаке российских дронов.
10 октября Кривой Рог россияне атаковали крылатыми ракетами. Одна из вражеских ракет попала в здание частного предприятия. Там пострадали три человека – мужчины 36, 45 и 53 лет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.