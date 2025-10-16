Взрывы в Кривом Роге прогремели в ночь на пятницу, 17 октября. Город находится под атакой вражеских дронов, работает ПВО.

Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге 17 октября: что известно

Более десяти взрывов прогремели в Кривом Роге ночью во время воздушной тревоги. Глава ГВА Александр Вилкул заявил о массированной атаке Шахедов.

— Уже более десяти взрывов и более десяти Шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких, — написал он в Telegram.

Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ сообщили, что продолжают фиксировать в Днепропетровской области ударные беспилотники противника.

Дрони движутся к северу от Кривого Рога.

Напомним, 10 октября в Кривом Роге прогремели взрывы. Россияне атаковали город крылатыми ракетами.

Одна из ракет попала в здание частного предприятия. На месте удара возник пожар.

Пострадали три человека – мужчины 36, 45 и 53 лет. Двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 332-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

