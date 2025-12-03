Вибух у Кривому Розі: ворог атакував місто Іскандером, є поранені
- Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг - є влучання в адмінбудівлю.
- Внаслідок вибуху у Кривому Розі поранення дістала жінка.
- На місці удару працюють рятувальники та екстрені служби.
Сьогодні, 3 грудня, пролунав вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області.
Про це повідомив керівник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
Оновлено о 19:35
Вибух у Кривому Розі сьогодні, 3 грудня: що відомо
Повітряні сили о 17:44 повідомили про загрозу балістики із півдня та зафіксували швидкісну ціль на Кривий Ріг.
– Кривий Ріг. Вибух. Можливі повторні виходи, – написав Олександр Вілкул у Telegram.
Згодом Вілкул повідомив, що росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою Іскандер-М. Зафіксовано влучання в адмінбудівлю. Вибухами пошкоджено багатоповерхівки.
У школі навпроти будівлі влучання розгорнули оперативний штаб.
Керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що у Кривому Розі вже троє постраждалих, серед них – 3-річна дівчинка. Дитину лікуватимуть амбулаторно, як і 28-річну жінку. 87-річна поранена перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
У ДСНС повідомляють про чотирьох постраждалих. Унаслідок атаки зайнялися гаражі.
26 жовтня пролунали вибухи у Кривому Розі. Місто атакував КАБ, який наші сили ППО знищили.
Вночі 17 жовтня пролунали вибухи у Кривому Розі – місто перебувало під атакою російських дронів.
10 жовтня Кривий Ріг росіяни атакували крилатими ракетами. Одна з ворожих ракет влучила у будівлю приватного підприємства. Там постраждали троє людей – чоловіки 36, 45, і 53 років.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.