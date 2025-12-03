Сьогодні, 3 грудня, пролунав вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив керівник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Оновлено о 19:35

Зараз дивляться

Вибух у Кривому Розі сьогодні, 3 грудня: що відомо

Повітряні сили о 17:44 повідомили про загрозу балістики із півдня та зафіксували швидкісну ціль на Кривий Ріг.

– Кривий Ріг. Вибух. Можливі повторні виходи, – написав Олександр Вілкул у Telegram.

Згодом Вілкул повідомив, що росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою Іскандер-М. Зафіксовано влучання в адмінбудівлю. Вибухами пошкоджено багатоповерхівки.

У школі навпроти будівлі влучання розгорнули оперативний штаб.

Керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що у Кривому Розі вже троє постраждалих, серед них – 3-річна дівчинка. Дитину лікуватимуть амбулаторно, як і 28-річну жінку. 87-річна поранена перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

У ДСНС повідомляють про чотирьох постраждалих. Унаслідок атаки зайнялися гаражі.

26 жовтня пролунали вибухи у Кривому Розі. Місто атакував КАБ, який наші сили ППО знищили.

Вночі 17 жовтня пролунали вибухи у Кривому Розі – місто перебувало під атакою російських дронів.

10 жовтня Кривий Ріг росіяни атакували крилатими ракетами. Одна з ворожих ракет влучила у будівлю приватного підприємства. Там постраждали троє людей – чоловіки 36, 45, і 53 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.