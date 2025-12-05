Во Львове суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 37-летнего военнослужащего ТЦК и СП Юрия Бондаренко. Его взяли под стражу на 60 суток без права на залог.

Об этом сообщила корреспондент Суспільне новини из зала Франковского районного суда Львова.

Меры пресечения подозреваемому в убийстве Бондаренко

По данным издания, прокуратура требовала избрания меры пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Как отметила адвокат подозреваемого, 30-летний мужчина ранее не был судим. Он имеет официальное место жительства (арендует квартиру и образование, но работает неофициально.

К делу добавили материалы, что бабушка подозреваемого имеет тяжелые болезни, поэтому он ее материально обеспечивает.

Суд избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей без права на залог на 60 суток, то есть до 30 января 2026 года.

Что говорил подозреваемый во время судебного заседания

По информации издания, 30-летний мужчина родился в Ровенской области. Позже он начал жить в Харькове, а затем переехал во Львов.

Журналистам он рассказал, что его остановили для проверки документов, после чего он предоставил документы.

— Говорю, проверяйте по базе, я не хотел лезть в Резерв+. Вызвал адвоката. Приехал бус, открылись двери. Я сразу получил по лицу. Меня опрыскали баллончиком. Помню — меня четверо или трое сотрудников в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что помню — я открываю дверь дома и потом пытаюсь смыть слезоточивый газ. Это все, что я помню с того вечера, — поделился мужчина.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, был ли его нож найден на месте преступления.

— Судя по всему, это так, — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли ударил работника ТЦК ножом.

3 декабря стало известно, что во Львове был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП Юрий Бондаренко. Это произошло на перекрестке улиц Ефремова-Японская во время выполнения служебных обязанностей.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемым является 30-летний мужчина, с которым у него и работника ТЦК возник конфликт.

Вскоре военнослужащего госпитализировали с критическим повреждением бедренной артерии, в результате чего он умер утром 4 декабря.

