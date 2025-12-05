Подозреваемого в убийстве военного ТЦК во Львове взяли под стражу без права на залог
- Франковский районный суд Львова избрал меру пресечения 30-летнему подозреваемому в смертельном ранении военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко.
- Его взяли под стражу на 60 суток без права на залог. Во время судебного заседания мужчина рассказал свою версию событий.
Во Львове суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 37-летнего военнослужащего ТЦК и СП Юрия Бондаренко. Его взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
Об этом сообщила корреспондент Суспільне новини из зала Франковского районного суда Львова.
Меры пресечения подозреваемому в убийстве Бондаренко
По данным издания, прокуратура требовала избрания меры пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.
Как отметила адвокат подозреваемого, 30-летний мужчина ранее не был судим. Он имеет официальное место жительства (арендует квартиру и образование, но работает неофициально.
К делу добавили материалы, что бабушка подозреваемого имеет тяжелые болезни, поэтому он ее материально обеспечивает.
Суд избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей без права на залог на 60 суток, то есть до 30 января 2026 года.
Что говорил подозреваемый во время судебного заседания
По информации издания, 30-летний мужчина родился в Ровенской области. Позже он начал жить в Харькове, а затем переехал во Львов.
Журналистам он рассказал, что его остановили для проверки документов, после чего он предоставил документы.
— Говорю, проверяйте по базе, я не хотел лезть в Резерв+. Вызвал адвоката. Приехал бус, открылись двери. Я сразу получил по лицу. Меня опрыскали баллончиком. Помню — меня четверо или трое сотрудников в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что помню — я открываю дверь дома и потом пытаюсь смыть слезоточивый газ. Это все, что я помню с того вечера, — поделился мужчина.
Он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, был ли его нож найден на месте преступления.
— Судя по всему, это так, — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли ударил работника ТЦК ножом.
3 декабря стало известно, что во Львове был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП Юрий Бондаренко. Это произошло на перекрестке улиц Ефремова-Японская во время выполнения служебных обязанностей.
В прокуратуре рассказали, что подозреваемым является 30-летний мужчина, с которым у него и работника ТЦК возник конфликт.
Вскоре военнослужащего госпитализировали с критическим повреждением бедренной артерии, в результате чего он умер утром 4 декабря.