У Львові суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві 37-річного військовослужбовця ТЦК і СП Юрія Бондаренка. Його взяли під варту на 60 діб без права на заставу.

Про це повідомила кореспондентка Суспільне новини із зали Франківського районного суду Львова.

Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Бондаренка

За даними видання, прокуратура вимагала обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як зазначила адвокат підозрюваного, 30-річний чоловік раніше не був судимим. Він має офіційне місце проживання (орендує квартиру та освіту, але працює неофіційно.

До справи додали матеріали, що бабуся підозрюваного має тяжкі хвороби, тому він її матеріально забезпечує.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу на 60 діб, тобто до 30 січня 2026 року.

Що казав підозрюваний під час судового засідання

За інформацією видання, 30-річний чоловік народився у Рівненській області. Пізніше він почав жити у Харкові, а згодом переїхав до Львова.

Журналістам він розповів, що його зупинили для перевірки документів, після чого він надав документи.

– Кажу, перевіряйте за базою, я не хотів лізти в Резерв+. Викликав адвоката. Приїхав бус, відкрились двері. Я одразу отримав в лице. Мене запшикали балончиком. Пам’ятаю – мене четверо чи троє працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що пам’ятаю – я відкриваю двері додому і потім намагаюся змити сльозогінний газ. Це все, що я пам’ятаю з того вечора, – поділився чоловік.

Він ствердно відповів на запитання журналістів про те, чи його ніж знайдено на місці злочину.

– Судячи з усього, це так, – сказав він у відповідь на те, чи дійсно вдарив працівника ТЦК ножем.

3 грудня стало відомо, що у Львові був смертельно поранений військовослужбовець Галицько-Франківського РТЦК і СП Юрій Бондаренко. Це сталося на перехресті вулиці Єфремова-Японська під час виконання службових обов’язків.

У прокуратурі розповіли, що підозрюваним є 30-річний чоловік, з яким у нього та працівника ТЦК виник конфлікт.

Згодом військовослужбовця госпіталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії, внаслідок чого він помер уранці 4 грудня.

