Во Львове 3 декабря на перекрестке улиц Ефремова и Японская при исполнении служебных обязанностей был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП Юрий Бондаренко.

Во Львове смертельно ранили представителя ТЦК

Правоохранители задержали предполагаемого нападающего, сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

– Во время проведения мероприятий по оповещению населения по мобилизации и проверке учетно-регистрационных документов 30-летний житель Львова нанес военнослужащему ножевое ранение. После этого последний применил газовый баллончик в сторону военнослужащих и скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

На Facebook-странице Оперативного командования Запад отметили, что мужчина отказался представиться и не предъявил документы.

– Вел себя дерзко и провокативно, а также не реагировал на законные требования правоохранителей. Действия группы были зафиксированы на видеорегистраторы, осуществлялись в рамках служебных полномочий и в сопровождении правоохранителей, добавили в ОК Запад.

Что известно о Юрии Бондаренко

Раненый военнослужащий Юрий Бондаренко был ветераном, участвовавшим в боевых действиях в АТО.

Как сообщила полиция, ему было 37 лет, он львовянин.

Военнослужащий был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на усилия медиков, он скончался утром 4 декабря.

По данным прокуратуры, 30-летнего мужчину, подозреваемого в нападении, задержали, а на месте происшествия изъяли нож, которым тот нанес ранение.

При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры Львова начато уголовное производство по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 УКУ).

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

