В ночь на 7 декабря Кременчуг остался без электроснабжения из-за прицельных ударов российской армии по энергетическим объектам в районе города.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Аварийное отключение электроэнергии в Кременчуге 7 декабря: что известно

Как отметил глава ОВА, этой ночью был нанесен массированный удар по энергетической инфраструктуре Кременчугского района, в результате чего зафиксированы значительные повреждения оборудования.

В результате атаки в городах Кременчуг и Горишние Плавни наблюдаются перебои с электроснабжением, что влияет на стабильность подачи воды и тепла.

Для обеспечения критически важных объектов часть электричества подали через генераторы, а ремонтные бригады работают непрерывно.

Сразу после удара состоялось экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для координации работы всех служб.

Главы города и области призвали жителей временно ограничить использование электрообогревателей и других мощных приборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сети и избежать новых аварий.

Для обогрева, зарядки гаджетов и доступа к связи работают пункты несокрушимости.

Напомним, что взрывы в Кременчуге прогремели около 1:30 7 декабря, город подвергся комбинированному удару с использованием дронов и ракет.

Под обстрел попали несколько предприятий энергетического сектора, а обломки беспилотников повредили хозяйственные постройки в частном секторе.

Глава Виталий Малецкий сообщил о перебоях с электро-, водо- и теплоснабжением в некоторых районах города.

