У ніч на 7 грудня Кременчук залишився без електропостачання через прицільні удари російської армії по енергетичних об’єктах у районі міста.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Аварійне відключення електроенергії у Кременчуці 7 грудня: що відомо

Як зазначив очільник ОВА, цієї ночі завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Кременчуцького району, унаслідок чого зафіксовано значні пошкодження обладнання.

Внаслідок атаки у містах Кременчук та Горішні Плавні спостерігаються перебої з електропостачанням, що впливає на стабільність подачі води та тепла.

Для забезпечення критично важливих об’єктів частину електрики подали через генератори, а ремонтні бригади працюють безперервно.

Відразу після удару відбулося термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для координації роботи всіх служб.

Голови міста та області закликали мешканців тимчасово обмежити використання електрообігрівачів та інших потужних приладів, щоб не створювати додаткового навантаження на мережі та уникнути нових аварій.

Для обігріву, зарядки гаджетів та доступу до зв’язку працюють пункти незламності.

Нагадаємо, що вибухи у Кременчуці прогриміли близько 1:30 7 грудня, місто піддавалося комбінованому удару з використанням дронів та ракет.

Під обстріл потрапили кілька підприємств енергетичного сектору, а уламки безпілотників пошкодили господарські будівлі у приватному секторі.

Голова Віталій Малецький повідомив про перебої з електро-, водо- та теплопостачанням у деяких районах міста.

