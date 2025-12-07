Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой волне обстрелов со стороны России, которая продолжает атаковать мирные города и инфраструктуру страны.

Об этом говорится в заявлении на странице президента в Telegram.

Зеленский об атаках России на Украину в течение недели

По словам украинского лидера, только за эту неделю российские войска выпустили более 1 600 ударных дронов, около 1 200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов.

Основными целями остаются объекты гражданской и критической инфраструктуры, обеспечивающие нормальную жизнь граждан.

Зеленский подчеркнул, что во время сегодняшней ночной атаки было зафиксировано более 240 дронов и пять баллистических ракет, в результате которых пострадали семь областей Украины.

Известно, что в результате атаки в Славянске и Черниговской области есть погибшие.

Президент отметил, что Украина продолжает сотрудничать с международными партнерами для усиления обороны и увеличения количества систем ПВО.

— Приоритет очевиден — больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее, — написал Зеленский.

Напомним, что утром 7 декабря прогремели взрывы в Запорожском районе.

В результате атаки КАБами в регионе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

