Вдень 7 грудня прогримів вибух у Кілії Одеської області. В одній з місцевих багатоповерхівок вибухнув газовий балон.

Про це повідомив Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський та представники ДСНС Одеської області.

Вибух у багатоповерхівці Кілії 7 грудня: що відомо

Удень у місті Кілія Ізмаїльського району по вулиці Перемоги стався вибух газоповітряної суміші.

Зараз дивляться

Внаслідок вибуху у Кілії в квартирі виникло загоряння домашнього майна, а також часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували двох постраждалих: жінку та чоловіка, яких передали медикам.

Ймовірна причина вибуху — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.

Пошкоджень зазнали також суміжні квартири.

На місці події безперервно працюють усі відповідні служби, робиться все можливе для ліквідації наслідків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.