У багатоповерхівці Кілії вибухнув газовий балон: є постраждалі
Вдень 7 грудня прогримів вибух у Кілії Одеської області. В одній з місцевих багатоповерхівок вибухнув газовий балон.
Про це повідомив Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський та представники ДСНС Одеської області.
Вибух у багатоповерхівці Кілії 7 грудня: що відомо
Удень у місті Кілія Ізмаїльського району по вулиці Перемоги стався вибух газоповітряної суміші.
Внаслідок вибуху у Кілії в квартирі виникло загоряння домашнього майна, а також часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували двох постраждалих: жінку та чоловіка, яких передали медикам.
Ймовірна причина вибуху — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.
Пошкоджень зазнали також суміжні квартири.
На місці події безперервно працюють усі відповідні служби, робиться все можливе для ліквідації наслідків.