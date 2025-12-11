Важна для производства компонентов взрывчатки: в РФ горела Дорогобужская ТЭЦ
- В ночь на 11 декабря на территории Смоленской области РФ подгорела Дорогобужская ТЭЦ, которая обеспечивает энергоснабжение химического производства и ряда оборонных предприятий.
- Эта ТЭЦ критически важна для работы химического комбината Дорогобуж, производящего базовые компоненты для ВПК России.
В ночь на 11 декабря на территории Российской Федерации загорелась Дорогобужская ТЭЦ, расположенная в Смоленской области.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Пожар на Дорогобужской ТЭЦ 11 декабря — какие последствия
По словам Коваленко, Дорогобужская ТЭЦ обеспечивает работу химического производства, которое критически важно для оборонной промышленности России.
Химический комбинат Дорогобуж производит аммиак, нитраты, азотные удобрения, которые считаются базовыми компонентами для производства взрывчатых веществ, в частности аммиачной селитры (основа промышленных взрывчатых веществ) и нитратных смесей для военных нужд.
— Без энергоснабжения ТЭЦ их выпуск останавливается, — утверждает Андрей Коваленко.
Кроме этого, Дорогобужская ТЭЦ обеспечивает стабильное энергоснабжение оборонных предприятий Смоленской области.
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, в регионе расположены производства, работающие на российский ВПК. Среди них — приборостроение, металлургические узлы и ремонтная база.
По его словам, Дорогобужская ТЭЦ частично поддерживает энергетику этой промышленной зоны.