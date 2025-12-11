У ніч проти 11 грудня на території Російської Федерації підгоріла Дорогобузька ТЕЦ, розташована у Смоленській області.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, лейтенант Андрій Коваленко.

Пожежа на Дорогобузькій ТЕЦ 11 грудня – які наслідки

За словами Коваленка, Дорогобузька ТЕЦ забезпечує роботу хімічного виробництва, яке критично важливе для оборонної промисловості Росії.

Зараз дивляться

Хімічний комбінат Дорогобуж виробляє аміак, нітрати, азотні добрива, які вважаються базовими компоненти для виробництва вибухових речовин.

Зокрема, аміачної селітри (основа промислових вибухівок) та нітратних сумішей для військових потреб.

– Без енергопостачання ТЕЦ їхній випуск зупиняється, – стверджує Андрій Коваленко.

Крім цього, Дорогобузька ТЕЦ забезпечує стабільне енергопостачання оборонних підприємств Смоленської області.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, у регіоні розташовані виробництва, що працюють на російський ВПК. Серед них – приладобудування, металургійні вузли та ремонтна база.

За його словами, Дорогобузька ТЕЦ частково підтримує енергетику цієї промислової зони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.