Херсон и часть области остались без электричества из-за обстрелов
- После массированных атак в южном регионе зафиксировали перебои с электроснабжением.
- Без света остались отдельные общины и областной центр.
- Власти выясняют масштабы последствий и причины отключений.
В результате очередных российских атак часть Херсонской области осталась без электроснабжения, в частности перебои зафиксированы и в самом Херсоне.
Последствия атаки на Херсонскую область
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По его словам, отключения стали результатом массированных ударов по территории Украины.
– В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, в том числе – город Херсон, – написал он.
Сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений и последствия для энергосистемы региона.
Глава ОВА отметил, что дополнительная информация будет обнародована после уточнения всех обстоятельств.
Напомним, ночью и на рассвете 13 декабря прогремели взрывы в Николаеве.
Как сообщили в командовании Воздушных сил, россияне запустили по Николаеву крылатые ракеты.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 389-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.