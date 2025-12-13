В результате очередных российских атак часть Херсонской области осталась без электроснабжения, в частности перебои зафиксированы и в самом Херсоне.

Последствия атаки на Херсонскую область

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, отключения стали результатом массированных ударов по территории Украины.

– В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, в том числе – город Херсон, – написал он.

Сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений и последствия для энергосистемы региона.

Глава ОВА отметил, что дополнительная информация будет обнародована после уточнения всех обстоятельств.

Напомним, ночью и на рассвете 13 декабря прогремели взрывы в Николаеве.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, россияне запустили по Николаеву крылатые ракеты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 389-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

