Лунають вибухи у Миколаєві: росіяни запустили на місто крилаті ракети
- З ночі лунали вибухи у Миколаєві - ворог атакував місто ракетами.
- В області є пошкодження критичної та промислової інфраструктури.
Вночі та на світанку 13 грудня пролунали вибухи у Миколаєві. Росіяни атакують місто крилатими ракетами.
Про це повідомив міський голова Миколаєві Олександр Сєнкевич.
Вибухи у Миколаєві сьогодні, 13 грудня: що відомо
Так, після опівночі у Миколаєві пролунали повітряна тривога.
О 01:31 Олександр Сєнкевич повідомив, що чутно вибухи у Миколаєві. Згодом, майже о шостій ранку, знову пролунав вибух у Миколаєві. Ще й додалася загроза дронів для міста.
Як повідомили у командуванні Повітряних сил, росіяни запустили на Миколаїв крилаті ракети.
За інформацією Віталія Кіма, керівника Миколаївської обласної військової адміністрації, вночі російський ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електрики лишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.
– Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих, – повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, що зранку 30 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Миколаєві. Ворог атакував ударними дронами. Внаслідок атаки на Миколаїв пошкодження зазнали вантажівки, загорілося складське приміщення.
1 грудня внаслідок ранкової атаки Шахедів на Миколаїв зайнялася покрівля багатоповерхівки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 389-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.