Вночі та на світанку 13 грудня пролунали вибухи у Миколаєві. Росіяни атакують місто крилатими ракетами.

Про це повідомив міський голова Миколаєві Олександр Сєнкевич.

Вибухи у Миколаєві сьогодні, 13 грудня: що відомо

Так, після опівночі у Миколаєві пролунали повітряна тривога.

О 01:31 Олександр Сєнкевич повідомив, що чутно вибухи у Миколаєві. Згодом, майже о шостій ранку, знову пролунав вибух у Миколаєві. Ще й додалася загроза дронів для міста.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, росіяни запустили на Миколаїв крилаті ракети.

За інформацією Віталія Кіма, керівника Миколаївської обласної військової адміністрації, вночі російський ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електрики лишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

– Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих, – повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, що зранку 30 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Миколаєві. Ворог атакував ударними дронами. Внаслідок атаки на Миколаїв пошкодження зазнали вантажівки, загорілося складське приміщення.

1 грудня внаслідок ранкової атаки Шахедів на Миколаїв зайнялася покрівля багатоповерхівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 389-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

