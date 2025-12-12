Взрыв в Одесской области повторно прогремел вечером пятницы, 12 декабря. Россияне атаковали портовую инфраструктуру, повреждена техника ГСЧС.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Купер и ГСЧС Украины.

Взрыв в Одесской области 12 декабря: что известно

— Одесская область: сегодня во время ликвидации последствий российской атаки оккупанты коварно нанесли повторный удар. К счастью, в момент поражения пожарные находились в укрытии. Повреждена пожарная техника подразделения ГСЧС, — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОГА Олег Купер подтвердил, что взрывы в Одесской области стали следствием вражеской атаки.

По его информации, несмотря на работу сил ПВО, поврежден объект портовой инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, днем 12 декабря в Одессе и Черноморске прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о поражении гражданского судна.

Ночью 12 декабря российские оккупанты снова осуществили атаку на Одессу с помощью ударных дронов. Целью врага была критическая инфраструктура города.

В результате этой атаки часть Одессы осталась без электроэнергии и водоснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

