Россияне во второй раз за сутки нанесли удар по Одесчине: есть разрушения в порту
Взрыв в Одесской области повторно прогремел вечером пятницы, 12 декабря. Россияне атаковали портовую инфраструктуру, повреждена техника ГСЧС.
Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Купер и ГСЧС Украины.
Взрыв в Одесской области 12 декабря: что известно
— Одесская область: сегодня во время ликвидации последствий российской атаки оккупанты коварно нанесли повторный удар. К счастью, в момент поражения пожарные находились в укрытии. Повреждена пожарная техника подразделения ГСЧС, — говорится в сообщении.
Глава Одесской ОГА Олег Купер подтвердил, что взрывы в Одесской области стали следствием вражеской атаки.
По его информации, несмотря на работу сил ПВО, поврежден объект портовой инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, днем 12 декабря в Одессе и Черноморске прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о поражении гражданского судна.
Ночью 12 декабря российские оккупанты снова осуществили атаку на Одессу с помощью ударных дронов. Целью врага была критическая инфраструктура города.
В результате этой атаки часть Одессы осталась без электроэнергии и водоснабжения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.