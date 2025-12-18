В ночь на 18 декабря враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесский район 18 декабря: что известно

По словам главы ОВА, в результате ночной атаки на Одесский район повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и учебном заведении.

На данный момент известно, что в результате удара БПЛА пострадали семь человек, шестеро из них получили помощь на месте, еще один человек госпитализирован.

На местах попаданий работают все необходимые службы.

Окончательные последствия атаки на Одесскую область 18 декабря устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

