У ніч проти 18 грудня ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеський район 18 грудня: що відомо

За словами очільника ОВА, унаслідок нічної атаки на Одеський район пошкоджено скління у девʼятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі.

Зараз дивляться

Наразі відомо, що унаслідок удару БпЛА постраждали семеро людей, шестеро з них отримати допомогу на місці і ще одну особу госпіталізували.

На місцях влучань працюють всі необхідні служби.

Остаточні наслідки атаки на Одеську область 18 грудня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.