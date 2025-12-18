Атака на Одеський район: пошкоджено будинок та освітній заклад, є постраждалі
У ніч проти 18 грудня ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одеський район 18 грудня: що відомо
За словами очільника ОВА, унаслідок нічної атаки на Одеський район пошкоджено скління у девʼятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі.
Наразі відомо, що унаслідок удару БпЛА постраждали семеро людей, шестеро з них отримати допомогу на місці і ще одну особу госпіталізували.
На місцях влучань працюють всі необхідні служби.
Остаточні наслідки атаки на Одеську область 18 грудня встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.