В Днепре напали на энергетиков из-за отключения света — подробности
- В Днепре жители домов на улице Академика Янгеля напали на бригаду энергетиков из-за введения отключений света.
- Полиция уже начала проверку инцидента для предоставления правовой квалификации действиям нападавших.
В Днепре жители домов напали на бригаду энергетиков из-за отключения электроэнергии. Ранее в этих зданиях не было ограничений по подаче света, однако позже это начали делать вручную.
Об этом сообщили Предприятие по эксплуатации электрических сетей Центральная энергетическая компания и Полиция города Днепра.
Нападение на энергетиков в Днепре из-за отключения света
По информации предприятия по эксплуатации электрических сетей, жители домов на улице Академика Янгеля нанесли энергетикам телесные повреждения и повредили их личное имущество.
Как отмечается в сообщении, ранее эти дома не отключались от электричества из-за нахождения на линии с критической инфраструктурой, а теперь ограничение подачи света происходит в ручном режиме.
В результате нападения на энергетиков произошла значительная задержка с восстановлением электроснабжения потребителей на очереди 5.2.
— Сообщаем жителям, что нахождение их домов на линиях с критической инфраструктурой не дает какого-либо привилегированного положения, поэтому ЧАО ПЭЭМ ЦЭК будет осуществлять необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города, — говорится в сообщении.
В то же время жителей домов, причастных к нападению на энергетиков, предупредили, что материалы переданы в Национальную полицию для возбуждения уголовного дела в соответствии с действующим законодательством Украины.
Нападение на энергетиков в Днепре: что заявили в полиции
В Полиции города Днепр сообщили, что продолжается проверка по факту конфликта в Чечеловском районе.
— На улице Академика Янгеля в городе Днепре произошел конфликт между местными жителями и представителями оперативно-выездной бригады ЦЭК. По предварительной информации, он связан с отключениями электроэнергии, — заявили в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Там подчеркнули, что вскоре предоставят правовую квалификацию по результатам проверки, как это предусмотрено действующими законами.
18 декабря глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о других инцидентах. По его словам, в Одессе зафиксированы случаи блокирования дорог жителями, которые длительное время находились без света после обстрелов России.
Как подчеркнул глава областной военной энергетики, энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть электроснабжение как можно скорее, а сейчас процесс восстановления продолжается.