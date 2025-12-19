В Днепре жители домов напали на бригаду энергетиков из-за отключения электроэнергии. Ранее в этих зданиях не было ограничений по подаче света, однако позже это начали делать вручную.

Об этом сообщили Предприятие по эксплуатации электрических сетей Центральная энергетическая компания и Полиция города Днепра.

Нападение на энергетиков в Днепре из-за отключения света

По информации предприятия по эксплуатации электрических сетей, жители домов на улице Академика Янгеля нанесли энергетикам телесные повреждения и повредили их личное имущество.

Как отмечается в сообщении, ранее эти дома не отключались от электричества из-за нахождения на линии с критической инфраструктурой, а теперь ограничение подачи света происходит в ручном режиме.

В результате нападения на энергетиков произошла значительная задержка с восстановлением электроснабжения потребителей на очереди 5.2.

— Сообщаем жителям, что нахождение их домов на линиях с критической инфраструктурой не дает какого-либо привилегированного положения, поэтому ЧАО ПЭЭМ ЦЭК будет осуществлять необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города, — говорится в сообщении.

В то же время жителей домов, причастных к нападению на энергетиков, предупредили, что материалы переданы в Национальную полицию для возбуждения уголовного дела в соответствии с действующим законодательством Украины.

Нападение на энергетиков в Днепре: что заявили в полиции

В Полиции города Днепр сообщили, что продолжается проверка по факту конфликта в Чечеловском районе.

— На улице Академика Янгеля в городе Днепре произошел конфликт между местными жителями и представителями оперативно-выездной бригады ЦЭК. По предварительной информации, он связан с отключениями электроэнергии, — заявили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Там подчеркнули, что вскоре предоставят правовую квалификацию по результатам проверки, как это предусмотрено действующими законами.

18 декабря глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о других инцидентах. По его словам, в Одессе зафиксированы случаи блокирования дорог жителями, которые длительное время находились без света после обстрелов России.

Как подчеркнул глава областной военной энергетики, энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть электроснабжение как можно скорее, а сейчас процесс восстановления продолжается.

