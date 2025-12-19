В субботу, 20 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Выключение света в Украине 20 декабря

Как сообщает Укрэнерго, завтра, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго обращают внимание, что ситуация в энергосистеме может измениться.

— Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — пишут в ведомстве.

Также украинцам напоминают, чтобы потребляли электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.

Напомним, что ситуация в энергосистеме Украины из-за системных атак РФ остается достаточно сложной.

В то же время 16 декабря премьер Юлия Свириденко заявила, что по результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры была обнаружена возможность высвобождения не менее 800 МВт электрической мощности.

По ее словам, потому продолжительность графиков отключения света для потребителей сократится.

