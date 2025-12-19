У Дніпрі жителі будинків напали на бригаду енергетиків через відключення електроенергії. Раніше у цих будівлях не було обмежень з постачання світла, проте пізніше це почали робити вручну.

Про це повідомили Підприємство з експлуатації електричних мереж Центральна енергетична компанія та Поліція міста Дніпра.

Напад на енергетиків у Дніпрі через відключення світла

За інформацією підприємства з експлуатації електричних мереж, жителі будинків на вулиці Академіка Янгеля завдали енергетиками тілесних ушкоджень і пошкодили їхнє особисте майно.

Як зазначається у повідомленні, раніше ці будинки не відключалися від електрики через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер обмеження постачання світла відбувається у ручному режимі.

Внаслідок нападу на енергетиків відбулося значне затримання з відновлення електропостачання споживачів на черзі 5.2.

– Повідомляємо мешканців, що перебування їхніх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає якесь привілейоване становище, тому ПрАТ ПЕЕМ ЦЕК здійснюватиме необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста, – йдеться у повідомленні.

Водночас жителів будинків, які причетні до нападу на енергетиків, попередили, що матеріали передані до Національної поліції для відкриття кримінального впровадження, згідно з чинним законодавством України.

Напад на енергетиків у Дніпрі: що заявили у поліції

У Поліції міста Дніпро повідомили, що триває перевірка за фактом конфлікту в Чечелівському районі.

– На вулиці Академіка Янгеля у місті Дніпрі стався конфлікт між місцевими мешканцями та представниками оперативно-виїзної бригади ЦЕК. За попередньою інформацією, він повʼязаний з відключеннями електроенергії, – заявили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Там наголосили, що згодом нададуть правову кваліфікацію за результатами перевірки, як це передбачено чинними законами.

18 грудня очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про інші інциденти. За його словами, в Одесі зафіксовано випадки блокування доріг жителів, які тривалий час перебували без світла після обстрілів Росії.

Як наголосив глава обласної військової енергетики, енергетики працюють цілодобово, щоб повернути електропостачання якомога скоріше, а наразі процес відновлення триває.

