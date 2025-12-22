Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 86 дронами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, начавшаяся еще в 19:00 21 декабря, была с применением ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты в общей сложности запустили 86 дронов из российских Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с территории временно оккупированной Донецкой области и Крыма (в частности, с мыса Чауда).

Более 50 из примененных врагом беспилотников составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 22 декабря сбили/подавили 58 вражеских БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на одной локации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 398-е сутки.

