За прошедшие сутки на фронте произошло 223 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный удар и 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 КАБов.

Ночью РФ дважды атаковала Одессу, там снова часть города без света. Оккупанты обстреливали также Днепропетровскую и Харьковскую области.

Главные новости за ночь 22 декабря: подборка актуальных событий.

Авария поезда возле Коростеня

Возле Коростеня Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. Причины инцидента устанавливаются.

По соседнему пути двигался пассажирский поезд Харьков-Ужгород. Из-за схода с рельсов грузового поезда машинисты пассажирского поезда экстренно остановили свой поезд, в результате чего сошел с рельсов и его локомотив.

Среди пассажиров только одна пассажирка порезалась стеклом. В результате схода поезда с рельсов травмы получила бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба в больнице.

Взрывы в Одессе

Ночью россияне дважды атаковали Одессу — есть попадание в объект критической инфраструктуры города. Из-за вражеских ударов без электроснабжения осталась часть одного из районов.

В результате атаки пострадал 30-летний мужчина, он в больнице с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Взрывами разбило и окна в жилом доме.

Также повреждено складское здание с удобрениями и сельскохозяйственной техникой. Пожары ликвидировали спасатели, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью россияне атаковали Павлоград с помощью дронов. Там загорелся автомобиль и не эксплуатируемое здание. Пожарные потушили огонь.

В Кривом Роге в результате атаки дрона возник пожар, который также был ликвидирован. Взрывами повреждены административные здания, два многоквартирных дома, легковые автомобили.

Вражеские дроны поразили и Васильковскую общину Синельниковского района. Повреждены три частных дома. По Никопольщине россияне били FPV-дронами и обстреливали из артиллерии. Есть попадания по Никополю и Покровской общине.

Атака на Житомирскую область

Сегодня ночью враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, спасатели оперативно эвакуировали нескольких пострадавших граждан с места событий — люди были госпитализированы.

Пиротехники ГСЧС обследовали места ударов, спасатели потушили пожары, продолжаются восстановительные работы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 397-е сутки.

