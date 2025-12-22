Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 86 дронами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, що почалася ще о 19:00 21 грудня, була із застосуванням ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти загалом запустили 86 дронів із російських Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, а також із території тимчасово окупованої Донецької області та Криму (зокрема, із мису Чауда).

Понад 50 із застосованих ворогом безпілотників становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 22 грудня збили/приглушили 58 ворожих БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на одній локації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 398-му добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

