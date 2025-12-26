Нуждается в проверкеВиктория Тарасова, редактор ленты новостей
Взрывы в Киеве: над столицей фиксировали дрон
Утром 26 декабря прогремели взрывы в Киеве.
Об этом сообщают СМИ.
Взрывы в Киеве 26 декабря: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеского беспилотного летательного аппарата над столицей курсом на юг и призвали жителей находиться в укрытиях.
По имеющейся информации, в столице работали силы противовоздушной обороны.
На момент взрывов в Киеве звучала воздушная тревога.
На данный момент официальных сообщений о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших от органов власти не поступало.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
