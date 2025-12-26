Утром 26 декабря прогремели взрывы в Киеве.

Об этом сообщают СМИ.

Взрывы в Киеве 26 декабря: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеского беспилотного летательного аппарата над столицей курсом на юг и призвали жителей находиться в укрытиях.

По имеющейся информации, в столице работали силы противовоздушной обороны.

На момент взрывов в Киеве звучала воздушная тревога.

На данный момент официальных сообщений о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших от органов власти не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

