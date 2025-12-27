Вибухи в Києві пролунали у ніч на суботу, 27 грудня, під час ракетної загрози.

Про атаку на столицю повідомили мер Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи в Києві сьогодні, 27 грудня: що відомо

Коментуючи вибухи в Києві, Ткаченко підтвердив, що ворог посеред ночі атакує столицю.

– Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! – наголосив, своєю чергою, Кличко.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Брянська.

Згодом з’явилася інформація про швидкісні цілі у напрямку столиці та вибухи в Києві.

Крім того, зафіксовано зліт російських винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет Кинджал. Є інформація і про пуски крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря.

За даними моніторингових каналів, Київ перебуває під комбінованою атакою балістичних, аеробалістичних та крилатих ракет.

Вибухи в Києві лунали і вдень 26 грудня. Тоді над столицею фіксували ворожий безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

