Вибухи в Києві 27 грудня: ворог атакує балістикою
Вибухи в Києві пролунали у ніч на суботу, 27 грудня, під час ракетної загрози.
Про атаку на столицю повідомили мер Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Вибухи в Києві сьогодні, 27 грудня: що відомо
Коментуючи вибухи в Києві, Ткаченко підтвердив, що ворог посеред ночі атакує столицю.
– Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! – наголосив, своєю чергою, Кличко.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Брянська.
Згодом з’явилася інформація про швидкісні цілі у напрямку столиці та вибухи в Києві.
Крім того, зафіксовано зліт російських винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет Кинджал. Є інформація і про пуски крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря.
За даними моніторингових каналів, Київ перебуває під комбінованою атакою балістичних, аеробалістичних та крилатих ракет.
Вибухи в Києві лунали і вдень 26 грудня. Тоді над столицею фіксували ворожий безпілотник.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.