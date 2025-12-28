28 декабря зафиксированы аварийные отключения электроснабжения в Ивано-Франковской области.

Аварийное отключение электроэнергии в Ивано-Франковской области 28 декабря

По данным главы областной военной администрации Светланы Онищук, отключение света в Ивано-Франковской области произошло из-за сильных порывов ветра и снегопада.

Сейчас 15 населенных пунктов полностью обесточены, еще 26 – частично.

Больше всего пострадали Калушская, Богородчанская, Лысецкая и Надворнянская общины.

На территориях Тлумаччины, Косовщины, Снятинщины, Коломыйщины, Городенковщины и Рожнятовщины повреждены абонентские линии.

В настоящее время аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение для потребителей.

Между тем на автодорогах государственного значения работают 44 работника и 34 единицы спецтехники. Еще 14 работников и 14 спецмашин в настоящее время находятся в резерве.

На дорогах местного значения работают 35 единиц техники и 56 специалистов.

По информации служб, проезд по автодорогам области обеспечен.

По прогнозам синоптиков, 28 декабря ожидается осложнение погодных условий – снегопады, сильный ветер с порывами до 25-30 м/с, метели и гололедица на дорогах.

Глава ОВА призывает жителей области быть внимательными и осторожными, по возможности ограничить поездки и не пренебрегать правилами безопасности.

