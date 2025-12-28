В Ивано-Франковской области аварийные отключения: где и почему нет света
28 декабря зафиксированы аварийные отключения электроснабжения в Ивано-Франковской области.
Аварийное отключение электроэнергии в Ивано-Франковской области 28 декабря
По данным главы областной военной администрации Светланы Онищук, отключение света в Ивано-Франковской области произошло из-за сильных порывов ветра и снегопада.
Сейчас 15 населенных пунктов полностью обесточены, еще 26 – частично.
Больше всего пострадали Калушская, Богородчанская, Лысецкая и Надворнянская общины.
На территориях Тлумаччины, Косовщины, Снятинщины, Коломыйщины, Городенковщины и Рожнятовщины повреждены абонентские линии.
В настоящее время аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение для потребителей.
Между тем на автодорогах государственного значения работают 44 работника и 34 единицы спецтехники. Еще 14 работников и 14 спецмашин в настоящее время находятся в резерве.
На дорогах местного значения работают 35 единиц техники и 56 специалистов.
По информации служб, проезд по автодорогам области обеспечен.
По прогнозам синоптиков, 28 декабря ожидается осложнение погодных условий – снегопады, сильный ветер с порывами до 25-30 м/с, метели и гололедица на дорогах.
Глава ОВА призывает жителей области быть внимательными и осторожными, по возможности ограничить поездки и не пренебрегать правилами безопасности.