28 грудня зафіксовано аварійні відключення електропостачання в Івано-Франківській області.

За даними очільниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук, відключення світла в Івано-Франківській області сталося через сильні пориви вітру та снігопад.

Наразі 15 населених пунктів повністю знеструмлені, ще 26 – частково.

Найбільше постраждали Калуська, Богородчанська, Лисецька та Надвірнянська громади.

На територіях Тлумаччини, Косівщини, Снятинщини, Коломийщини, Городенківщини та Рожнятівщини пошкоджено абонентські лінії.

Наразі аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання для споживачів.

Тим часом на автошляхах державного значення працюють 44 працівники та 34 одиниці спецтехніки. Ще 14 працівників та 14 спецмашин наразі перебувають у резерві.

На дорогах місцевого значення працюють 35 одиниць техніки та 56 фахівців.

За інформацією служб, проїзд автошляхами області забезпечено.

За прогнозами синоптиків, 28 грудня очікується ускладнення погодних умов – снігопади, сильний вітер із поривами до 25-30 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Очільниця ОВА закликає жителів області бути уважними та обережними, за можливості обмежити поїздки й не нехтувати правилами безпеки.

