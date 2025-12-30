Взрывы в Умани прогремели 30 декабря во время ракетной атаки на Черкасскую область.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Умани 30 декабря: что известно

Взрывы в Умани и районе были слышны ориентировочно в 11:20 30 декабря.

Перед этим глава ОВА сообщал о повышенной ракетной опасности на территории Уманского района.

Вражеская цель, по данным Воздушных сил ВСУ, пролетела через Николаевскую и Кировоградскую области.

Позже стало известно об успешной работе украинских сил противовоздушной обороны в Уманском районе Черкасской области.

— В Уманском районе успешно уничтожили российскую ракету, — отметил Игорь Табурец.

После отбоя воздушной тревоги глава области поблагодарил защитников неба и призвал жителей региона и в дальнейшем реагировать на сигналы опасности и соблюдать правила безопасности.

Информации о пострадавших и повреждениях в результате взрывов в Умани 30 декабря не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 406-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

