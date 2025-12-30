Взрывы в Запорожье: пожар на объекте инфраструктуры, повреждены дома
Взрывы в Запорожье прогремели утром 30 декабря.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 30 декабря: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, глава ОВА сообщал об угрозе применения корректируемых авиабомб (КАБ) по региону.
Позже стало известно, что в результате взрывов в Запорожье поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте произошел пожар.
Взрывной волной также повреждены частные дома, а именно два многоэтажных дома и четыре частных.
По предварительной информации, за помощью к медикам обратилась 43-летняя женщина.
Пострадавшая имеет осколочное ранение.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье в настоящее время выясняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 406-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОГА