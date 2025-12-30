Вибухи в Умані пролунали 30 грудня під час ракетної атаки на Черкаську область.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи в Умані 30 грудня: що відомо

Вибухи в Умані та районі було чути орієнтовно об 11:20 30 грудня.

Перед цим очільник ОВА повідомляв про підвищену ракетну небезпеку на території Уманського району.

Ворожа ціль, за даними Повітряних сил ЗСУ, пролетіла через Миколаївську та Кіровоградську області.

Пізніше стало відомо про успішну роботу українських сил протиповітряної оборони в Уманському районі Черкаської області.

— На Уманщині успішно знищили російську ракету, — зазначив Ігор Табурець.

Після відбою повітряної тривоги керівник області подякував захисникам неба та закликав жителів регіону й надалі реагувати на сигнали небезпеки й дотримуватися правил безпеки.

Інформації щодо постраждалих та пошкодження унаслідок вибухів в Умані 30 грудня не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 406-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

