Российские военные, вероятно, убили семерых гражданских в Покровске.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Убийство гражданских в Покровске

По словам Дмитрия Лубинца, о вероятном военном преступлении российских военных стало известно из соцсетей.

Сейчас смотрят

Омбудсмен рассказал, что гражданские скрывались в подвале жилого дома. Туда ворвались двое российских солдат, к ним вышли отец и сын. Оккупанты начали требовать у людей алкоголь. А когда услышали, что у людей его нет, расстреляли отца и сына.

После этого захватчики спустились в подвал и убили всех, кто там был. В результате преступных действий российских военных среди убитых оказалась целая семья — супруги, их сын и мать женщины.

Только одному раненому удалось выжить, притворившись мертвым.

По словам Дмитрия Лубинца, событие, вероятно, произошло в ночь на 21 декабря.

— Этот случай шокирует своей жестокостью и цинизмом. Я уже направил официальные письма в Международный комитет Красного Креста и ООН. Весь мир должен увидеть лица российских солдат, которые пришли, чтобы убивать мирных жителей! — сказал Дмитрий Любинец.

Он отметил, что такие случаи в Покровске не единичны. Умышленные убийства мирных жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением, подчеркнул омбудсмен.

22 ноября сообщалось, что в Покровском районе российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ. Инцидент произошел 19 ноября во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.