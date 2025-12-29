Россияне в Покровске, вероятно, убили 7 гражданских, которые прятались в подвале — Лубинец
- Двое российских солдат, вероятно, расстреляли в Покровске семерых гражданских, которые укрывались в подвале жилого дома.
- Среди убитых — целая семья: мужчина, женщина, их сын и мать женщины.
- Выжить удалось только одному раненому — он притворился мертвым.
Российские военные, вероятно, убили семерых гражданских в Покровске.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Убийство гражданских в Покровске
По словам Дмитрия Лубинца, о вероятном военном преступлении российских военных стало известно из соцсетей.
Омбудсмен рассказал, что гражданские скрывались в подвале жилого дома. Туда ворвались двое российских солдат, к ним вышли отец и сын. Оккупанты начали требовать у людей алкоголь. А когда услышали, что у людей его нет, расстреляли отца и сына.
После этого захватчики спустились в подвал и убили всех, кто там был. В результате преступных действий российских военных среди убитых оказалась целая семья — супруги, их сын и мать женщины.
Только одному раненому удалось выжить, притворившись мертвым.
По словам Дмитрия Лубинца, событие, вероятно, произошло в ночь на 21 декабря.
— Этот случай шокирует своей жестокостью и цинизмом. Я уже направил официальные письма в Международный комитет Красного Креста и ООН. Весь мир должен увидеть лица российских солдат, которые пришли, чтобы убивать мирных жителей! — сказал Дмитрий Любинец.
Он отметил, что такие случаи в Покровске не единичны. Умышленные убийства мирных жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением, подчеркнул омбудсмен.
22 ноября сообщалось, что в Покровском районе российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ. Инцидент произошел 19 ноября во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлине.