Вибухи у Запоріжжі прогриміли зранку 30 грудня.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 30 грудня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Запоріжжя, очільник ОВА сповіщав про загрозу застосування керованих авіабомб (КАБів) по регіону.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибухів у Запоріжжя пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці сталася пожежа.

Вибуховою хвилею також пошкоджено приватні будинки, розташовані поблизу місця влучання.

За попередньою інформацією, по допомогу медиків звернулася одна жінка.

Остаточні наслідки вибухів в у Запоріжжі наразі з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 406-ту добу.

Фото: Запорізька ОВА

