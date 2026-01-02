В пятницу, 2 января, российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова.

В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения.

Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне нанесли удар по Харькову: какие последствия

Сначала мэр заявил об ударе по центральной части города.

Впоследствии он уточнил, что вражеский удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города.

— Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Прямо по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден, — написал президент Владимир Зеленский.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие, а также зафиксированы значительные разрушения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на место происшествия направляются все экстренные службы, последствия атаки устанавливаются.

В 15:38 Терехов сообщил о 16 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии.

Синегубов уточнил в 16:07, что 19 человек обратились за медицинской помощью после ракетного удара по центру Харькова.

— Среди них — шестимесячный ребенок. К счастью, младенец не нуждается в госпитализации, — уточнил глава ОВА.

Возраст остальных пострадавших — от 20 до 79 лет.

Почти у всех — взрывные ранения и травмы стеклом, один человек подвергся сильному стрессу.

Врачи оказывают необходимую квалифицированную помощь. Спасательная операция продолжается.

Напомним, в четверг, 1 января, в Харькове также раздавались взрывы. Тогда оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по пригороду, в результате чего сообщалось об одном пострадавшем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.