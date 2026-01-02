У п’ятницю, 2 січня, російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в Київському районі Харкова.

Унаслідок атаки майже повністю зруйнована п’ятиповерхівка. Постраждало 30 людей, серед них – шестимісячне немовля.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни вдарили по Харкову: які наслідки

Спочатку мер заявив про удар по центральній частині міста.

Згодом він уточнив, що ворожий удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

– Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений, – написав президент Володимир Зеленський.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі, а також зафіксовані значні руйнування.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місце події направляються всі екстрені служби, наслідки атаки встановлюються.

О 16:07 він уточнив, що 19 людей звернулися по медиків після ракетної атаки на центр Харкова. Одна жінка у важкому стані, вона перебуває в операційній.

– Серед них – шестимісячна дитина. На щастя, немовля не потребує госпіталізації, – зазначив очільник ОВА.

Вік решти постраждалих – від 20 до 79 років.

Майже у всіх – вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу. Лікарі надають необхідну кваліфіковану допомогу.

Внаслідок ворожого удару поблизу центру міста майже повністю зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок.

О 17:04 відомо про 30 поранених внаслідок ракетної атаки РФ на Харків.

Нагадаємо, у четвер, 1 січня, у Харкові також лунали вибухи. Тоді окупанти завдали удару керованою авіабомбою по передмістю, внаслідок чого повідомлялося про одного постраждалого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.