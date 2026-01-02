Утром 2 января прогремел взрыв в Харькове.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрыв в Харькове сегодня, 2 января: что известно

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Харьковщины.

По данным военных, оккупанты продолжают терроризировать область управляемыми авиабомбами.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеские удары подверглись Харьков и еще семь населенных пунктов области. В селе Лесное Малоданиловской общины пострадала 44-летняя женщина, а в поселке Великий Бурлук пострадала 84-летняя женщина.

Вчера враг атаковал тремя дронами Холодногорский район Харькова.

Напомним, что вчера россияне нанесли удар КАБом по пригороду Харькова. Вражеская авиабомба попала в землю в зоне отдыха на территории экопарка Александра Фельдмана. В зверинце полностью разрушено зимнее помещение для хищников и птиц. Ранены львы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.