Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
В Запорожье беспилотник РФ попал в гаражный кооператив
Днем 3 января российская армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 3 января: что известно
По информации областных властей, российский беспилотник попал по территории гаражного кооператива.
Сейчас смотрят
В результате удара поврежден один автомобиль, а также выбиты окна в окружающих помещениях.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Ранее во время воздушной тревоги в Запорожье жители сообщали о нескольких взрывах в городе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 410-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеВзрывы в Николаеве: город атакует вторая волна дронов