Днем 3 января российская армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 3 января: что известно

По информации областных властей, российский беспилотник попал по территории гаражного кооператива.

В результате удара поврежден один автомобиль, а также выбиты окна в окружающих помещениях.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее во время воздушной тревоги в Запорожье жители сообщали о нескольких взрывах в городе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 410-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.