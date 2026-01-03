Вдень 3 січня російська армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 3 січня: що відомо

За інформацією обласної влади, російський безпілотник влучив по території гаражного кооперативу.

Внаслідок удару пошкоджено одну автівку, а також вибито вікна в навколишніх приміщеннях.

Інформація про потерпілих станом на цей момент не надходила.

Раніше під час повітряної тривоги в Запоріжжі мешканці повідомляли про кілька вибухів у місті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 410-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.