Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
У Запоріжжі безпілотник РФ влучив у гаражний кооператив
Вдень 3 січня російська армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя 3 січня: що відомо
За інформацією обласної влади, російський безпілотник влучив по території гаражного кооперативу.
Внаслідок удару пошкоджено одну автівку, а також вибито вікна в навколишніх приміщеннях.
Інформація про потерпілих станом на цей момент не надходила.
Раніше під час повітряної тривоги в Запоріжжі мешканці повідомляли про кілька вибухів у місті.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 410-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
