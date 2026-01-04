В ночь на 4 января (с 19:00 3 января) российские войска осуществили очередную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 4 января: что известно

Во время ночной атаки на Украину противник применил 52 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Сейчас смотрят

Запуски осуществлялись из направлений Орла, Брянска, Курска (РФ), а также из Донецка — с временно оккупированной территории.

Около 40 беспилотников составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 4 января противовоздушная оборона сбила и подавила 39 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных беспилотников на девяти локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще на одной локации.

В Воздушных силах отмечают, что вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 411-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.