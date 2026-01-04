Уночі проти 4 січня (із 19:00 3 січня) російські війська здійснили чергову атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 4 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну противник застосував 52 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Брянська, Курська (РФ), а також із Донецька — з тимчасово окупованої території.

Близько 40 безпілотників становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 4 січня протиповітряна оборона збила та приглушила 39 ворожих БпЛА на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на одній локації.

У Повітряних силах наголошують, що ворожа атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 411-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.