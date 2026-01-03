Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины безусловно важно присутствие европейского контингента на нашей территории, как гарантия безопасности. Но не все страны готовы предоставить свои войска.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Киеве после встречи с советниками западных лидеров.

По словам президента, пока нет окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности, поэтому еще не согласованы важные детали, включая те, которые касаются военного присутствия войск партнеров.

– Безусловно, для нас важно военное присутствие. И безусловно, не все готовы на это… Но присутствие – один из важных факторов, и даже существование самой Коалиции желающих зависит от того, готовы ли они активизировать свое присутствие, – заявил Владимир Зеленский.

Но важным моментом является то, что во многих странах парламент должен дать разрешение на присутствие своих вооруженных сил в Украине.

– А мы не можем отвечать за парламенты других стран, – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что окончательное количество стран, которые предоставят свои войска, станет понятно только после того, как начнется ратификационный процесс.

Отдельные государства-члены Коалиции желающих могут не направлять в Украину свои войска, однако есть и минимальные требования.

– Председателями Коалиции желающих являются Великобритания и Франция. Их военное присутствие обязательно, – подчеркнул Владимир Зеленский.