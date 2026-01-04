В Оболонском районе Киева взорвался внедорожник утром в воскресенье, 4 января.

Об этом официально сообщила Полиция Киева.

Взрыв автомобиля в Оболонском районе Киева 4 января

Как указано в сообщении, правоохранители выясняют обстоятельства взрыва транспортного средства в Оболонском районе столицы.

По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные люди. Однако не уточняется, о каком количестве человек идет речь.

На место взрыва направили наряды полиции, кинологов, взрывотехников и другие службы.

Напомним, 30 декабря Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве мужчины, который распространял информацию о расположении и боевой работе противовоздушной обороны во время массированных атак.

По информации СБУ, местный житель фиксировал на телефонную камеру расположение украинской ПВО, проживая на верхнем этаже многоквартирного дома.

После этого он публиковал видео в групповом чате в Telegram и на Instagram-странице своего предприятия с общим количеством более 13 тыс. подписчиков.

В результате враг мог использовать геолокации Сил обороны Украины для подготовки новых ударов по Киеву, утверждают в СБУ.