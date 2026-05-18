18 мая в Литве продолжается расследование после падения беспилотника в районе Утены.

Власти предполагают, что дрон мог быть украинским и сбиться с маршрута из-за действия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщили Национальном центре управления кризисными ситуациями Литвы и агентство BNS.

Падение дрона в Литве: что известно

Беспилотник упал в воскресенье вечером в Утенском районе Литвы. Местные жители сообщили об инциденте после 19:00.

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас заявил, что в понедельник, 18 мая, спецслужбы возобновили поиски обломков.

По его словам, главная задача — установить тип дрона, маршрут полета и причины его появления над территорией Литвы.

— Самый важный вопрос — как дрон попал в Литву, на какой высоте он летел и какие пробелы в нашем обнаружении, — заявил Виткаускас.

Он добавил, что сейчас рассматриваются несколько модификаций беспилотника, однако окончательные выводы будут делать только после сбора всех обломков и анализа деталей.

— Похоже, что это украинский беспилотник. Сейчас рассматривается несколько модификаций, но мы достигли этапа, когда должны руководствоваться не предположениями, а фактами, — сказал глава Национального центра управления кризисными ситуациями.

Ночью поисковую операцию временно приостановили из-за темноты. Утром на месте продолжили работу полиция, саперы подразделения Aros и другие спецслужбы.

По словам литовских правоохранителей, район падения дрона оцепили, а в регионе действовал план безопасности Щит.

Староста Судейкяйского староства Лаура Гайвене сообщила, что дрон упал в районе села Самане, где фактически нет жителей.

— Там поля, село Самане очень маленькое, вокруг нет никаких жителей, — отметила она.

Власти также сообщили, что следов взрывчатки пока не обнаружили.

В марте этого года украинский военный беспилотник уже падал на территории Литвы — тогда дрон разбился в Варенском районе вблизи границы с Беларусью.

Литовские власти заявляли, что беспилотник летел в направлении России, однако сбился с маршрута после воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Подобные инциденты в последние месяцы участились в странах Балтии.

17 мая воздушную тревогу из-за дрона также объявляли в пяти районах Латвии. Для реагирования тогда поднимали истребители НАТО.

