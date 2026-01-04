В Оболонському районі Києва вибухнув позашляховий вранці у неділю, 4 січня.

Про це офіційно повідомила Поліція Києва.

Вибух авто в Оболонському районі Києва 4 січня

Як зазначено у повідомленні, правоохоронці зʼясовують обставини вибуху транспортного засобу в Оболонському районі столиці.

За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані люди. Проте не уточнюється, про яку кількість осіб йдеться.

На місце вибуху скерували наряди поліції, кінологів, вибухотехніків та інші служби.

Нагадаємо, 30 грудня Служба безпеки України заявила про затримання в Києві чоловіка, який поширював інформацію про розташування та бойову роботу протиповітряної оборони під час масованих атак.

За інформацією СБУ, місцевий житель фіксував на телефонну камеру розташування української ППО, проживаючи на верхньому поверсі багатоквартирного будинку.

Після цього він публікував відео в груповому чаті у Telegram та на Instagram-сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тис. підписників.

Внаслідок цього ворог міг використати геолокації Сил оборони України для підготовки нових ударів по Києву, стверджують у СБУ.