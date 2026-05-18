Российские и белорусские гимнасты будут выступать под своими флагами
- World Gymnastics отменила все ограничения для России и Беларуси.
- Спортсмены смогут выступать под флагами и под гимны своих стран.
- Решение вступило в силу сразу после заседания исполкома.
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла все ограничения с России и Беларуси. Решение принял Исполнительный комитет организации.
С РФ и Беларуси сняли санкции в гимнастике
– Исполнительный комитет принял решение отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов с февраля 2022 года, с немедленным вступлением в силу, – говорится в сообщении.
Это означает, что специальные правила FIG относительно участия спортсменов и персонала AIN (с нейтральным статусом) больше не действуют.
Решение означает, что российским и белорусским гимнастам разрешено выступать под национальной символикой, с флагом и гимном на всех международных соревнованиях под эгидой организации.
Исполком World Gymnastics принял обновление в отношении России и Беларуси на заседании в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 16-17 мая 2026 года.
World Gymnastics является руководящим органом, регулирующим соревнования по спортивной гимнастике, художественной гимнастике, гимнастической аэробике и акробатике, прыжкам на батуте, паркуру и т. д.