Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла все ограничения с России и Беларуси. Решение принял Исполнительный комитет организации.

Об этом сообщается на официальном сайте World Gymnastics.

– Исполнительный комитет принял решение отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов с февраля 2022 года, с немедленным вступлением в силу, – говорится в сообщении.

Это означает, что специальные правила FIG относительно участия спортсменов и персонала AIN (с нейтральным статусом) больше не действуют.

Решение означает, что российским и белорусским гимнастам разрешено выступать под национальной символикой, с флагом и гимном на всех международных соревнованиях под эгидой организации.

Исполком World Gymnastics принял обновление в отношении России и Беларуси на заседании в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 16-17 мая 2026 года.

World Gymnastics является руководящим органом, регулирующим соревнования по спортивной гимнастике, художественной гимнастике, гимнастической аэробике и акробатике, прыжкам на батуте, паркуру и т. д.

