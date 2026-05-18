Текущая неделя будет посвящена работе с партнерами для усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом 18 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

После ночной массированной атаки на Украину 18 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической потребности в собственных антибаллистических системах и укреплении противовоздушной обороны.

— Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас. Эта неделя — работа с партнерами для усиления защиты жизней. Благодарю всех, кто уже работает над этим вместе с Украиной, — заявил глава государства.

По словам президента, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, который длился более шести часов.

Под обстрелы попали Днепр и область, где ракетой повреждено многоэтажное здание и объекты гражданской инфраструктуры.

Также зафиксированы удары по энергетическим объектам и жилым домам в регионах.

В Одессе беспилотники попали, в частности, в принадлежащее Китаю гражданское судно. А еще судна Гвинеи-Бисау, Маршалловых Островов и Панамы.

Всего разрушение зафиксировано в восьми областях Украины. Известно о десятках раненых, среди которых есть дети.

Президент подчеркнул, что РФ активно использует баллистическое вооружение для ударов по гражданским, поэтому Украина и ее партнеры должны усилить защиту.

Напомним, ночью на 18 мая российская армия применила против Украины 524 беспилотника и 22 ракеты. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или приглушить 507 целей. В частности, 4 ракеты и 503 дрона. Попадание воздушных средств нападения зафиксировано на 34 локациях и еще на 11 — падение сбитых дронов и их обломков.

