Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Взрывы в Днепре 5 января: что происходит в городе
Взрывы в Днепре прогремели днем 5 января во время вражеской атаки ударными БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Днепре 5 января: что известно
Местные жители слышали звуки взрывов в Днепре, которые раздавались во время воздушной тревоги.
Сейчас смотрят
Перед тем как прогремели взрывы в Днепре сегодня, 5 января, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении города.
По словам местных жителей, после взрывов над городом поднялся столб дыма.
На данный момент официальная информация о последствиях атаки не поступала. Данных о пострадавших или разрушениях также нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.