Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Вибухи у Дніпрі 5 січня: що відбувається у місті
Вибухи у Дніпрі прогриміли вдень 5 січня під час ворожої атаки ударними БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Дніпрі 5 січня: що відомо
Місцеві жителі чули звуки вибухів у Дніпрі під час повітряної тривоги.
Перед тим як пролунали вибухи у Дніпрі сьогодні, 5 січня, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух ударних безпілотників у напрямку міста.
За словами місцевих жителів, після вибухів у Дніпрі над містом здійнявся стовп диму.
Станом на зараз офіційна інформація щодо наслідків атаки не надходила. Даних про постраждалих або руйнування також немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.