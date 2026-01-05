Вибухи у Дніпрі прогриміли вдень 5 січня під час ворожої атаки ударними БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи у Дніпрі 5 січня: що відомо

Місцеві жителі чули звуки вибухів у Дніпрі під час повітряної тривоги.

Зараз дивляться

Перед тим як пролунали вибухи у Дніпрі сьогодні, 5 січня, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух ударних безпілотників у напрямку міста.

За словами місцевих жителів, після вибухів у Дніпрі над містом здійнявся стовп диму.

Станом на зараз офіційна інформація щодо наслідків атаки не надходила. Даних про постраждалих або руйнування також немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.