РФ атаковала Украину 9 ракетами и 165 дронами: сколько сбила ПВО
В ночь на 5 января (с 18:00 4 января) российские войска осуществили очередную массированную атаку на Украину с применением баллистических ракет и ударных беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 5 января: что известно
Во время ночной атаки на Украину противник применил девять баллистических ракет Искандер-М/зенитных корректируемых ракет С-300 с территории Брянской и Воронежской областей РФ, а также 165 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
Запуски беспилотников осуществлялись из направлений Миллерово, Курск, Шаталово, Орел (РФ).
Около 100 беспилотников составляли Шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 5 января противовоздушная оборона сбила и подавила 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, в Центре и на Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистических и зенитных корректируемых ракет, а также 26 ударных беспилотников на 10 локациях.
Падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировано еще на девяти локациях.
В частности, в ночь на 5 декабря враг атаковал Киев.
В Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание медицинского учреждения с действующим стационарным отделением на уровне второго этажа.
В результате удара возник пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Кроме того, один человек, пациент лечебного учреждения, погиб.
В Воздушных силах отмечают, что вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.