В ночь на 7 января россияне атаковали Днепр ударными беспилотниками.

О последствиях атаки утром 7 января сообщили городской глава Днепра Борис Филатов и руководитель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Атака на Днепр 7 января: что известно

По словам городского головы, в результате атаки на Днепр в более чем 10 многоэтажных жилых домах разбито несколько сотен, а местами — до тысячи окон.

Также зафиксировано повреждение сетей отопления возле одного из домов. В городе сгорели несколько автомобилей.

Кроме жилой застройки, повреждения получили учебные заведения. В частности, разрушена часть профтехучилища, где обучают слесарей и кондитеров.

Пожар на территории заведения ликвидировали, однако повреждены мастерская и студенческое общежитие.

Также во время атаки пострадали два детских сада и одна из школ.

По предварительным данным, известно о семи пострадавших, среди которых двое детей.

Девочка 8 лет будет приходить в себя дома, 16-летнюю же доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести.

У большинства людей диагностировали острую реакцию на стресс, однако есть и осколочные ранения.

Городские службы продолжают обследование территорий и сбор информации о других возможных разрушениях.

Коммунальные службы города ликвидируют последствия атаки на Днепр в ночь на 7 января.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 414-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Борис Филатов