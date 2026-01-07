Атака на Днепр: повреждены дома, школы и детские сады, пострадали дети
В ночь на 7 января россияне атаковали Днепр ударными беспилотниками.
О последствиях атаки утром 7 января сообщили городской глава Днепра Борис Филатов и руководитель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Атака на Днепр 7 января: что известно
По словам городского головы, в результате атаки на Днепр в более чем 10 многоэтажных жилых домах разбито несколько сотен, а местами — до тысячи окон.
Также зафиксировано повреждение сетей отопления возле одного из домов. В городе сгорели несколько автомобилей.
Кроме жилой застройки, повреждения получили учебные заведения. В частности, разрушена часть профтехучилища, где обучают слесарей и кондитеров.
Пожар на территории заведения ликвидировали, однако повреждены мастерская и студенческое общежитие.
Также во время атаки пострадали два детских сада и одна из школ.
По предварительным данным, известно о семи пострадавших, среди которых двое детей.
Девочка 8 лет будет приходить в себя дома, 16-летнюю же доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести.
У большинства людей диагностировали острую реакцию на стресс, однако есть и осколочные ранения.
Городские службы продолжают обследование территорий и сбор информации о других возможных разрушениях.
Коммунальные службы города ликвидируют последствия атаки на Днепр в ночь на 7 января.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 414-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Борис Филатов